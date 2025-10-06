Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в Волгограде





Рабочие волгоградского «КАУСТИКА» снова оказались в лидерах на региональном конкурсе «Лучший по профессии». Как сообщает ИА «Высота 102», двое принесли родному предприятию «золото», также в копилке заводчан – одна «бронза».

Так, «золото» в номинации «Лучший лаборант химического анализа» взяла Елена Руденко, «золото» в номинации «Лучший электромонтёр» – Егорь Козырь, «бронзу» в номинации «Лучший электросварщик» завоевал Станислав Власов.

Напомним, что сотрудники «КАУСТИКА» занимают на конкурсе профмастерства призовые места ежегодно. И этот год не стал исключением.

Елена Руденко работает в заводском Экологическом центре аналитического контроля и не раз уже принимала участие в областном конкурсе. В этом году волгоградка превзошла сама себя – в предыдущие годы Елена завоевывала второе и третье места.

– Это был очень приятный сюрприз, первое место. Собрала весь пьедестал теперь, и пришла к своей цели. Конкурсные задания были интересными, я готовилась, конечно, но элемент неожиданности и новизны всегда присутствует, главное, справиться с волнением, – поделилась эмоциями Елена Руденко.

Егор Козырь, в отличие от коллеги, лишь в 2024 году впервые испытывал себя на региональном конкурсе. Со второй попытки электромонтер в этом году принёс победу КАУСТИКу. Теперь ему предстоит представлять регион на федеральном этапе профсоревнований.

– Радостно было, когда называли моё имя, – признался по итогам награждения сотрудник предприятия. – Конкурс был непростым, были некоторые моменты неожиданные, но всё решаемо, в своих силах, в общем, был уверен. Теперь предстоит защитить честь предприятия и всей Волгоградской области на федеральном этапе, буду усиленно готовиться.

Электрогазосварщик ремонтно-механического цеха предприятия Станислав Власов – неоднократный участник областного конкурса. В этом году его весомый вклад – «бронза» в своей номинации.

История проведения конкурсов «Лучший по профессии» в Волгоградской области приближается к 20 годам. Главная их цель – повышение престижа рабочих профессий. Но, кроме того, подобные состязания – это еще и возможность для представителей востребованных специальностей заявить о себе как о мастерах своего дела, получить заслуженное признание и уважение коллег, и своим примером повысить престиж профессии на рынке труда.

Напомним, что на КАУСТИКЕ проводятся заводские профессиональные соревнования. И история этих состязаний насчитывает уже около полувека.



