В Волгоградской области бензин и дизель ушли в отрыв

8 октября волгоградское управление Росстата опубликовало очередную сводку мониторинга цен на топливо. Даже по официальным и усреднённым данным бензин и дизель вновь бьют ценовые рекорды недельной давности.
Дизельное топливо подорожало на 0,63%. Теперь один литр обойдётся автолюбителям в 60 рублей 87 копеек, тогда как неделей ранее он стоил на 43 копейки дешевле. Бензин в целом подорожал на 61 копейку, достигнув цены в 63 рубля 68 копеек за 1 литр. Топливо марки АИ-92 теперь обойдётся в 60 рублей 36 копеек за литр, АИ-95 – 66 рублей 76 копеек за литр, АИ-98 и выше – 86 рублей и 3 копейки за литр.