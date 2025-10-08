Экономика

В Волгоградской области бензин и дизель ушли в отрыв

Экономика 08.10.2025 21:11
0
08.10.2025 21:11


8 октября волгоградское управление Росстата опубликовало очередную сводку мониторинга цен на топливо. Даже по официальным и усреднённым данным бензин и дизель вновь бьют ценовые рекорды недельной давности.

Дизельное топливо подорожало на 0,63%. Теперь один литр обойдётся автолюбителям в 60 рублей 87 копеек, тогда как неделей ранее он стоил на 43 копейки дешевле. Бензин в целом подорожал на 61 копейку, достигнув цены в 63 рубля 68 копеек за 1 литр. Топливо марки АИ-92 теперь обойдётся в 60 рублей 36 копеек за литр, АИ-95 – 66 рублей 76 копеек за литр, АИ-98 и выше – 86 рублей и 3 копейки за литр.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.10.2025 13:16
Экономика 08.10.2025 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2025 09:45
Экономика 08.10.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2025 08:30
Экономика 08.10.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2025 12:02 Реклама
Экономика 07.10.2025 12:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2025 15:25
Экономика 06.10.2025 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2025 12:04
Экономика 03.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 10:23
Экономика 02.10.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 09:24
Экономика 02.10.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 06:59
Экономика 02.10.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2025 09:38
Экономика 01.10.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 12:06
Экономика 30.09.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:50
Экономика 30.09.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:00
Экономика 30.09.2025 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2025 06:37
Экономика 30.09.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2025 21:25
Экономика 29.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:28
Пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 50 гаСмотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области бензин и дизель ушли в отрывСмотреть фотографии
20:24
«Волгоград – супер»: сборная России прибыла в город-геройСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
«Уходит корнями в века»: в Волгограде эксперты обсудили стратегическое партнёрство России и ИранаСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде Hyundai влетел в маршрутку №260 на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Аэропорт опубликовал видео встречи футболистов Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Волгоград заволакивает дымом ландшафтного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Волго-Ахтубинской пойме ветер раздул пожар до 20 гектаровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
Отказ судьи Кузнецова выносить приговор Ивану Гелю облсуд признал незаконнымСмотреть фотографии
16:22
Волгоградка размозжила мужу голову топоромСмотреть фотографии
16:10
Самолет со сборной Ирана прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплуСмотреть фотографии
15:52
Группа «СерьГА» выступит на открытии матча России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:38
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует крупный пожарСмотреть фотографии
14:47
Присяжная нарушила запрет на суде по делу Пака и выбыла из процессаСмотреть фотографии
14:35
Волгоградский облсуд оценит отказ судьи выносить приговор Ивану ГелюСмотреть фотографии
14:34
Тамбовчанин не поленился поехать в саратовское село, чтобы убить геймераСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцы больше всего тратят на коммуналку и транспортСмотреть фотографии
14:01
Самолет со сборной Ирана задерживается на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
13:46
Бригада арбитров из Черногории рассудит матч России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
В волгоградских гостиницах компаньона Момотова Генпрокуратура углядела развратСмотреть фотографии
13:16
ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налоговСмотреть фотографии
13:06
Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней астраханкеСмотреть фотографии
12:27
Квадроциклы и «буханку» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцам с детьми назвали срок подачи заявлений на налоговую выплатуСмотреть фотографии
12:15
Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частицСмотреть фотографии
11:47
Массовые отключения газа в МКД Волгограда: в ситуацию пришлось вмешаться омбудсменуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров вызвал на встречу чиновников из-за 10-летней программы развития регионаСмотреть фотографии
11:01
Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стажСмотреть фотографии
10:51
Количество погибших в страшном ДТП на юге Волгограда выросло до трех человекСмотреть фотографии
 