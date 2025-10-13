Общество

«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублей

Общество 13.10.2025 10:26
13.10.2025 10:26


13 октября в администрации Волгоградской области состоялось совещание под председательством Андрея Бочарова. Глава региона подвёл итоги действующей до 2025 года программы расселения аварийного жилья, а также анонсировал новую, которая позволит улучшить качество жизни 4475 человек, проживающих в 62 многоквартирных домах.

- В рамках завершенного этапа в новое комфортное жилье было переселено порядка 11,2 тысяч жителей Волгоградской области, а за весь период действия региональных программ, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, уже улучшили свои жилищные условия более 23 тысяч жителей региона. Во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с федеральным Фондом развития территорий Волгоградская область приступает к реализации новой региональной программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Общий объем финансирования программы оценивается порядка 6 млрд рублей, - сообщил глава региона.

Новая программа включает в себя объекты на территории 10 муниципалитетов. Общий объём площади запланированного к расселению жилья – более 60 тыс. кв. метров.

Отметим, по итогу совещания глава региона распорядился незамедлительно направить весь пакет документов в федеральный центр для получения соответствующего финансирования на ноябрь-декабрь 2025 года, а также на 2026 год. Главам всех 10 муниципалитетов, участвующих в новой программе, обеспечить контроль над достижением всех поставленных целей. При этом глава региона также подчеркнул, что и главам других муниципальных образований расслабляться не стоит – в каждом населённом пункте региона должно быть организовано своевременное обследование МКД для оперативного их включения в адресную региональную программу.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

 

13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из Волгограда
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёй
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиля
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в России
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а база
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариек
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчина
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублей
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лиги
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцев
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублей
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномарку
09:30
Есть 300-тысячное! Волгоградцы достигли цели по эко-проекту «ГрассЛес»
09:27
SHOT: волгоградский байкер погиб в жестком ДТП в Турции
08:47
«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щуку
08:21
«Эмоции самые положительные»: смотрим кадры победного матча «Ротора» против «Черноморца»
07:49
Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октября
07:34
Силы ПВО Минобороны перехватили 103 дрона ВСУ в регионах России
06:52
В Волжский на сутки доставят чудотворную икону Феодоровской Божией Матери
06:46
В Волгограде «Бочарников-дерби» выиграл младший
06:33
В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигнал
05:58
Пять часов провел волгоградский аэропорт в закрытом режиме
21:23
В Волгограде экологи заподозрили очередной самосвал в уничтожении природы
20:42
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ против волгоградцев
20:00
Бастрыкин поручил СК заняться аварийной дорогой к хутору Столяров под Волгоградом
18:52
Синоптики предупредили волгоградцев о надвигающихся морозах
17:59
«Ротор» дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0
17:34
«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегда
17:24
12127 зрителей насчитали на матче «Ротора» и «Черноморца»
17:08
Первый тайм матча «Ротора» и «Черноморца» закончился нулевой ничьей
 