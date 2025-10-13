SHOT: волгоградский байкер погиб в жестком ДТП в Турции

В Турции на шоссе Ефахрит-Сивас разбился 40-летний мотоциклист из Волгограда Антон Р. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, мужчина с двумя друзьями на мотоциклах отправился в путешествие из России в Каппадокию. На шоссе он не справился с управлением и на всей скорости врезался в отбойник. От удара мужчина улетел в одну сторону, а его мотоцикл в другую. При падении путешественник получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, но спасти байкера не удалось.

- Погибший Антон Р. регулярно участвовал в соревнованиях на мотоциклах в родном Волгограде. Мужчина занимал первые места и был опытным водителем, - сообщает SHOT.

В обстоятельствах ДТП разбирается турецкая полиция.

Фото: SHOT / t.me





