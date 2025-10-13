Происшествия

Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномарку

Происшествия 13.10.2025 09:50
12 октября в Ленинске Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Вечером иномарка на огромной скорости влетела в опору ЛЭП.



- В 20:20 водитель, управляя автомашиной Daewoo Nexia, напротив дома № 29 по ул. Битюцкого не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Последствия аварии оказались запечатлены на видео. Судя по опубликованным кадрам, машину разорвало на несколько частей, каждая из которых превратилась в груду искорёженного метала. Отдельно оказались выброшены на улицу пассажирские сидения.

Отметим, по данным правоохранителей, в результате жуткой аварии водитель скончался на месте. Двое пассажиров, в числе которых 15-летний школьник, были госпитализированы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

