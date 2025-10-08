Экономика

ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налогов

Экономика 08.10.2025 13:16
0
08.10.2025 13:16


16 октября в Волгоградской области региональное управление ФНС проведёт День открытых дверей. Акция позволит физическим лицам получить консультацию в преддверии истечения 1 декабря срока некоторых налоговых выплат.

- С 9:00 до 20:00 во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. В рамках данных мероприятий все желающие смогут уточнить свои налоговые обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы, подтверждающие право на получение льгот, а также задать интересующие вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ, - уточнили в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по вопросам налогообложения.

Отметим, также все желающие смогут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.10.2025 09:45
Экономика 08.10.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2025 08:30
Экономика 08.10.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2025 12:02 Реклама
Экономика 07.10.2025 12:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2025 15:25
Экономика 06.10.2025 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2025 12:04
Экономика 03.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 10:23
Экономика 02.10.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 09:24
Экономика 02.10.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 06:59
Экономика 02.10.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2025 09:38
Экономика 01.10.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 12:06
Экономика 30.09.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:50
Экономика 30.09.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:00
Экономика 30.09.2025 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2025 06:37
Экономика 30.09.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2025 21:25
Экономика 29.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2025 16:21
Экономика 29.09.2025 16:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:01
Самолет со сборной Ирана задерживается на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
13:46
Бригада арбитров из Черногории рассудит матч России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
В волгоградских гостиницах компаньона Момотова Генпрокуратура углядела развратСмотреть фотографии
13:16
ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налоговСмотреть фотографии
13:06
Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней астраханкеСмотреть фотографии
12:27
Квадроциклы и «буханку» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцам с детьми назвали срок подачи заявлений на налоговую выплатуСмотреть фотографии
12:15
Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частицСмотреть фотографии
11:47
Массовые отключения газа в МКД Волгограда: в ситуацию пришлось вмешаться омбудсменуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров вызвал на встречу чиновников из-за 10-летней программы развития регионаСмотреть фотографии
11:01
Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стажСмотреть фотографии
10:51
Количество погибших в страшном ДТП на юге Волгограда выросло до трех человекСмотреть фотографии
10:39
В Волжском скончалась судья Ольга СуденкоСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастухаСмотреть фотографии
09:54
В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засухСмотреть фотографии
09:51
На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогерыСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысячСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области изготовили 200 кг творога нереальной жирностиСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области начали обогрев 14 муниципалитетовСмотреть фотографии
08:30
Волгоград отличился самыми низкими ценами на вторичкуСмотреть фотографии
08:06
«Он хотел помочь своей стране»: 18-летний Артем Турхановский из Волгограда геройски погиб на СВОСмотреть фотографии
07:53
Регистратор в Toyota заснял момент смертельного ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
На «Волгоград Арене» показали поле перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
07:26
Резко похолодает в Волгограде на 7 градусов за сутки к концу неделиСмотреть фотографии
07:16
Под Волгоградом коммерсант убрал за собой горы из бетонного хламаСмотреть фотографии
06:40
В Волжском малым «наливайкам» запретили продавать алкогольСмотреть фотографии
06:33
Один самолет отправили в Саратов из-за беспилотной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:05
В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двоеСмотреть фотографии
21:39
Череда дождей начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоцикловСмотреть фотографииCмотреть видео
 