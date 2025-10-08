ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налогов





16 октября в Волгоградской области региональное управление ФНС проведёт День открытых дверей. Акция позволит физическим лицам получить консультацию в преддверии истечения 1 декабря срока некоторых налоговых выплат.

- С 9:00 до 20:00 во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. В рамках данных мероприятий все желающие смогут уточнить свои налоговые обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы, подтверждающие право на получение льгот, а также задать интересующие вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ, - уточнили в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по вопросам налогообложения.

Отметим, также все желающие смогут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».