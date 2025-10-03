Бочаров созвал на встречу глав финансово-экономического блока





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 октября встретился с руководителями финансово-экономического блока регона, чтобы обсудить с ними формирование бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Отметим, что встреча проходит в администрации Волгоградской области после совещания, которое состоялось 30 сентября в региональном парламенте при участии Совета думы. На нем, напомним, Андрей Бочаров заявил, что бюджет будущего года будет иметь ярко выраженный социальный характер. При этом необходимо обеспечить безусловное выполнение основных направлений развития Волгоградской области, – сделал акцент губернатор.

Глава региона на расширенном совещании обозначил пять ключевых направлений бюджетной политики. В их числе: обеспечение комплексной безопасности жителей и территории региона, социально-экономическое развитие, выполнение социальных обязательств, повышение эффективности расходных обязательств бюджета, комплексное развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.