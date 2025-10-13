Из Ленинска в Волжский и Волгоград перевезены двое подростков, чудом спасшихся в жуткой аварии на ул. Битюцкого. По информации медиков, оба пациента находятся в тяжёлом состоянии.

- Двое пострадавших эвакуированы в профильные учреждения Волгограда и Волжского. Мужчина в возрасте 19 лет госпитализирован в больницу им. Фишера, состояние крайне тяжелое. Ещё один 15-летний пассажир автомобиля госпитализирован в больницу СМП №7. Состояние тяжелое, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Пациенты получают всю необходимую помощь в условиях реанимации.

Напомним, жуткая авария произошла в Ленинске 12 октября в 20:20. На участке ул. Битюцкого, у частного жилого дома №29 водитель иномарки, где и находились подростки, не справился с управлением, врезавшись на огромной скорости в опору ЛЭП. От удара колоссальной силы машину разорвало на части. В результате аварии водитель скончался на месте.