Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путей

Транспорт 13.10.2025 17:43
19 и 20 октября будет изменено расписание движения некоторых пригородных поездов из-за плановых ремонтно-путевых работ на станции Канальная в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении желдороги, из-за этого 19 октября на 26 минут позже обычного отправится пригородный поезд №6206 Канальная – Волгоград-1.

20 октября изменится расписание пригородного поезда №6212 Котельниково – Волгоград-1, который совершит свой рейс на 30 минут раньше привычного расписания.

Проводимые на станции работы, как уточнили в желдороге, необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок. 

Фото из архива V102.RU


