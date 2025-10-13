Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путей

19 и 20 октября будет изменено расписание движения некоторых пригородных поездов из-за плановых ремонтно-путевых работ на станции Канальная в Светлоярском районе Волгоградской области.
Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении желдороги, из-за этого 19 октября на 26 минут позже обычного отправится пригородный поезд №6206 Канальная – Волгоград-1.
20 октября изменится расписание пригородного поезда №6212 Котельниково – Волгоград-1, который совершит свой рейс на 30 минут раньше привычного расписания.
Проводимые на станции работы, как уточнили в желдороге, необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
Фото из архива V102.RU
