«Ротор» примет «Черноморец» в Волгограде 12 октября





«Ротор» завтра, 12 октября, дома сыграет с «Черноморцем» из Новороссийска в 14-м туре Первой лиги. Начало матча в 16-00 ч.

Не успели остыть эмоции у болельщиков от встречи сборных России и Ирана, как уже в воскресенье на «Волгоград Арене» снова ожидается большой футбол. Почти месяц волгоградская команда не проводила встреч в родных стенах. После победы над «КАМАЗом» в десятом туре подопечные Дениса Бояринцева отправились на выезд, который растянулся на четыре игры. И во всех этих матчах «Ротору» не удалось победить. Гостевая ничья с «Уралом», поражение от «Велеса» в Кубке России, проигрыш «Шиннику» и нулевая ничья в прошлом туре с «Нефтехимиком» - таковы результаты последних матчей волгоградцев.

Тем не менее, несмотря на затянувшуюся безвыигрышную серию, сине-голубые располагаются в верхней части таблицы - на шестом месте с 22 очками. Всего два балла отделяет «Ротор» от идущего на третьей строчке «Урала». К слову, противостояние команды из Екатеринбурга с соперниками из «Челябинска», которое должно было состояться в этом туре, перенесено на более поздний срок. Поэтому в случае победы «Ротор» опередит обе эти команды (у южноуральцев на данный момент 23 очка).

Завтра хозяевам выиграть, конечно, будет непросто. «Черноморец» тяжело начал сезон и в первых восьми встречах в первенстве не одержал ни одной победы (три ничейных исхода и пять поражений). Однако после прихода на пост главного тренера Вадима Евсеева, который заменил на этой должности Сергея Первушина, дела новороссийцев «пошли в гору».

Четыре победы в пяти последних матчах - и вот уже турнирное положение «моряков» выглядит не таким плачевным. 12-я позиция и 15 очков в активе. На прошлой неделе «Черноморец» в гостях разгромил «Торпедо» со счетом 4:1, поэтому в Волгоград бело-синие отправились в отличном настроении.

Вероятно, особый настрой на встречу с «Ротором» будет и у экс-игроков волгоградского клуба, сейчас выступающих за «моряков» - Олега Николаева, Ильи Жигулёва, а также еще в прошлом сезоне игравших за сине-голубых Ильи Кухарчука, Тимура Касимова, Ивана Сутугина и Заурбека Плиева. Все эти футболисты знакомы волгоградским болельщикам, поэтому данный аспект является еще одной дополнительной интригой завтрашнего матча.

В российский период команды встречались между собой 27 раз - десять матчей выиграл «Ротор», восемь побед у «Черноморца» и девять ничьих. В сезоне 2024/25 «моряки» выиграли в Волгограде со счётом 2:1, а в Новороссийске во втором круге команды разошлись миром - 1:1.

Завтра по традиции болельщиков ожидает яркая предматчевая программа, главной частью которой станет автограф-сессия заслуженных ветеранов волгоградского футбола - Владимира Файзулина, Игоря Суровикина и Сергея Кузнецова. Данное мероприятие начнётся в 14-15 ч. на территории перед стадионом.