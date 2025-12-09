В Волгограде 13 января закроют признанный нецелесообразным отдел МФЦ

В Краснооктябрьском районе Волгограда с 13 января перестанет работать отдел многофункционального центра, расположенный на улице им. Бажова, 11. Такое решение принято в рамках оптимизации сети подразделений, сообщает сетевое издание Volganet.net.

Отдел МФЦ на улице им. Бажова работал в непосредственной близости с другим аналогичным многофункциональным центром на улице Богунской в Краснооктябрьском районе, что признано нецелесообразным с точки зрения эффективного распределения нагрузки и обеспечения доступности услуг.

Сотрудников ликвидируемого отдела переведут в МФЦ на ул. Богунской, где наблюдается большой наплыв посетителей. Как уточняют корреспонденты издания, в указанном МФЦ уже сейчас ожидание в «живой очереди» к специалисту может занимать более полутора часов. В вечерние часы пик время обслуживания существенно увеличивается.

Усиление штата сотрудников специалистами из другого отдела позволит не только сохранить кадры, но и обеспечить дальнейшее качественное обслуживание заявителей.

