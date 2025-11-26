Защитник «Ротора» Максим Храмцов получил травму в матче с «Челябинском» 

У игрока «Ротора» Максима Храмцова выявлен очень сильный ушиб, который он получил в столкновении с футболистом «Челябинска» в матче 20-го тура Первой лиги, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Ранее оперативное обследование показало у Храмцова перелом стопы, но по результатам прохождения КТ и углубленного обследования этот диагноз не подтвердился. 23-летний защитник в прошедшей игре вышел на замену после перерыва и отыграл весь второй тайм. В общей сложности в нынешнем сезоне Храмцов провёл девять матчей.
Отметим, во встрече с «Челябинском» после восстановления от травмы впервые за «Ротор» сыграл полузащитник Анатолий Макаров.
В следующем матче 30 ноября в 11-30 ч. волгоградский клуб в Красноярске встретится с местным «Енисеем». Накануне, 25 ноября, футболисты «Ротора» провели первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Валерия Бурлаченко.
