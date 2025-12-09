



В Волгоградской области, равно как и в других регионах России, специалисты фиксируют новые мошеннические схемы. Теперь, как рассказал СМИ директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, преступники представляются гражданам в телефонных разговорах сотрудниками социальной защиты и предлагают оформить несуществующие «зимние» скидки на оплату ЖКХ.

Как действуют мошенники?

1. Сначала аферисты звонят якобы с целью проинформировать и рассказывают человеку о введении «специальных льгот».

2. Далее мошенники предлагают пройти «идентификацию» или «привязку лицевого счета». Именно в этот момент запрашивают одноразовые SMS-коды.

– На самом деле эти коды подтверждают банковские операции, и после их ввода жертва рискует лишиться средств, – предупреждает Андрей Бийчук. – Аферисты говорят уверенно, используют официальные формулировки и придумывают ссылки на несуществующие нормативные акты, чтобы вызвать доверие.

По словам эксперта, сейчас важно, чтобы как можно больше волгоградцев узнал о такой схеме и научились пользоваться инструментами, которые помогают вовремя распознавать подозрительные вызовы.

Как предотвратить аферу?

1. Сервисы фильтрации нежелательных звонков способны заранее предупредить, если номер выглядит сомнительным или потенциально опасным. Это не отменяет внимательности самого пользователя, но значительно снижает риск стать жертвой обмана.

Как пример: в Волгоградской области рекордсменом по количеству попыток дозвона от мошенников и спамеров стал мужчина, с которым злоумышленники пытались связаться более 11 тысяч раз. Все звонки были автоматически определены как спам или мошенничество и заблокированы системой.

2. Важно помнить, что сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают по телефону данные карт, пароли или коды из SMS. Оформление льгот и субсидий на ЖКХ происходит только через официальные заявления или при личном обращении в ведомства.

3. Никогда и не при каких обстоятельствах нельзя не сообщать конфиденциальные данные по телефону. Проверять любую информацию нужно через официальные каналы.