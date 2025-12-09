Общество

Волгоградцам рассказали о мошеннической схеме с фиктивными скидками на ЖКХ

Общество 09.12.2025 16:22
0
09.12.2025 16:22


В Волгоградской области, равно как и в других регионах России, специалисты фиксируют новые мошеннические схемы. Теперь, как рассказал СМИ директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, преступники представляются гражданам в телефонных разговорах сотрудниками социальной защиты и предлагают оформить несуществующие «зимние» скидки на оплату ЖКХ.  

Как действуют мошенники? 

1. Сначала аферисты звонят якобы с целью проинформировать и рассказывают человеку о введении «специальных льгот». 

2. Далее мошенники предлагают пройти «идентификацию» или «привязку лицевого счета». Именно в этот момент запрашивают одноразовые SMS-коды. 

– На самом деле эти коды подтверждают банковские операции, и после их ввода жертва рискует лишиться средств, – предупреждает Андрей Бийчук. – Аферисты говорят уверенно, используют официальные формулировки и придумывают ссылки на несуществующие нормативные акты, чтобы вызвать доверие.

По словам эксперта, сейчас важно, чтобы как можно больше волгоградцев узнал о такой схеме и научились пользоваться инструментами, которые помогают вовремя распознавать подозрительные вызовы. 

Как предотвратить аферу? 

1. Сервисы фильтрации нежелательных звонков способны заранее предупредить, если номер выглядит сомнительным или потенциально опасным. Это не отменяет внимательности самого пользователя, но значительно снижает риск стать жертвой обмана. 

Как пример: в Волгоградской области рекордсменом по количеству попыток дозвона от мошенников и спамеров стал мужчина, с которым злоумышленники пытались связаться  более 11 тысяч раз. Все звонки были автоматически определены как спам или мошенничество и заблокированы системой.

2. Важно помнить, что сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают по телефону данные карт, пароли или коды из SMS. Оформление льгот и субсидий на ЖКХ происходит только через официальные заявления или при личном обращении в ведомства.

3. Никогда и не при каких обстоятельствах нельзя не сообщать конфиденциальные данные по телефону. Проверять любую информацию нужно через официальные каналы.      

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.12.2025 17:41
Общество 09.12.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:40
Общество 09.12.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:35
Общество 09.12.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:15 Реклама
Общество 09.12.2025 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.12.2025 17:14
Общество 09.12.2025 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 16:22
Общество 09.12.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 16:19
Общество 09.12.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 15:34
Общество 09.12.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 15:06
Общество 09.12.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:58
Общество 09.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:11
Общество 09.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:09
Общество 09.12.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:02
Общество 09.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 13:17
Общество 09.12.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 12:46
Общество 09.12.2025 12:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:00
Депутаты одобрили Алексея Мельниченко на пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
17:41
Волгоградец избил и хотел сбросить с лестницы контролера энергосбытаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Назвавший участников СВО «мясом» стример Прокудин спустя год увидел свободуСмотреть фотографии
17:35
Представители Генпрокуратуры РФ проведут прием волгоградцевСмотреть фотографии
17:15
Театр «Царицынская опера» приглашает на новогоднее волшебствоСмотреть фотографии
17:14
На севере Волгограда ночью 11 декабря закроют ж/д переездСмотреть фотографии
16:22
Волгоградцам рассказали о мошеннической схеме с фиктивными скидками на ЖКХСмотреть фотографии
16:19
Сохраняя природу Волгоградского региона: диалог науки, бизнеса и властиСмотреть фотографии
16:13
Суд наказал волгоградца за видео, кадры для которого он снимал на зонеСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде 13 января закроют признанный нецелесообразным отдел МФЦСмотреть фотографии
15:06
Андрей Бочаров принял участие в церемонии награждения Героев в КремлеСмотреть фотографии
14:58
На трассы Волгоградской области выехали 55 спецмашин для борьбы с снегомСмотреть фотографии
14:11
Север Волгоградской области накрыло первым снегомСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде опустевший «Дом радио» продают за 170 млн рублейСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцу грозит 8 лет тюрьмы за доставшуюся по наследству банку с порохомСмотреть фотографии
13:17
Указ о военных сборах – 2026: кто из волгоградцев может получить повесткуСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде в сгоревшей квартире нашли тело погибшегоСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде заработал центр рассеянного склерозаСмотреть фотографии
12:54
Блогер Алексей Ульянов обжаловал свой арест в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
12:46
Волгоградцы через «Госуслуги» смогут найти знакомых и родственниковСмотреть фотографии
12:30
Поезд Адлер – Санкт-Петербург снес авто в Ростовской областиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области ревнивец сжег супругу вместе с домомСмотреть фотографии
11:09
Путин назначил двух женщин-судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
«На любой вкус»: стартовало голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезона Смотреть фотографии
11:00
СК: в Волгограде электричка сбила насмерть 65-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области за пожарной обстановкой следят 24 БПЛАСмотреть фотографии
10:24
Самый большой городской каток начнет работу в Волгограде 9 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Пассажирка погибла в жутком столкновении на объезде в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
В День Героев Отечества Волгоград стал СталинградомСмотреть фотографии
09:52
76 кабанов из-за АЧС истребят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 