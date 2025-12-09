Депутаты одобрили Алексея Мельниченко на пост главы облкомказачества

Парламентский комитет Волгоградской облдумы поддержал кандидатуру Алексея Мельниченко, внесенную губернатором на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

На заседании комитета его представил заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, подчеркнув такие качества кандидата на должность, как высокий профессионализм, большой опыт и ответственность.

Решением думского комитета Алексей Мельниченко рекомендован на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, сообщили в облдуме.

Напомним, как сообщало V102.RU, 28 ноября стало известно об отставке Эдуарда Давыдовского с поста комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области. На данном посту он проработал ровно четыре года. На его место был назначен Алексей Мельниченко. До недавнего времени Мельниченко работал в должности заместителя главы другого комитета - по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, где также руководил управлением внутренней политики. Мельниченко прошел по карьерной лестнице длинный путь от консультанта в структуре профильного комитета до руководящей должности.

Фото: Волгоградской областной думы