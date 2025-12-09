Пиротехники подорвали найденный на турбазе под Волгоградом ФАБ

Сегодня, 9 декабря, в Среднеахтубинском районе пиротехническим расчетом Донского спасательного центра МЧС России уничтожена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Напомним, снаряд был обнаружен 4 декабря при проведении земляных работ на территории неработающей турбазы «Анютка» города Краснослободска. До прибытия пиротехников это место было взято под охрану. Впоследствии ФАБ вывезли в безопасное место и подорвали.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)