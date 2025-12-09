Север Волгоградской области накрыло первым снегом

В северных районах Волгоградской области в ночь на 9 декабря выпал снег, который даже сразу не растаял. Фото припорошенных первым снежком мест в Новониколаевке поделился глава района Сергей Парамонов.
Снег выпал и на других территориях Волгоградской области – об этом сообщают жители Камышинского, Урюпинского районов.
А вот волгоградцам на подобные картины рассчитывать не приходится. По прогнозам синоптиков, с 10 по 13 декабря в областном центре прогнозируют лишь дождь и мокрый снег. Так что вместо красоты будет привычная слякоть.
Фото Сергея Парамонова t.me