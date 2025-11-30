Спорт

Ждём перемен? «Ротор» в последнем матче года сыграл вничью с «Енисеем»

30.11.2025
Сегодня, 30 ноября, в Красноярске состоялся матч 21-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» со счётом 0:0 сыграл вничью с «Енисеем».

Волгоградская команда провела первый матч после отставки Дениса Бояринцева, произошедшей сразу после поражения в прошлой домашней игре против «Челябинска». К заключительной встрече в этом году коллектив готовил исполняющий обязанности главного тренера Валерий Бурлаченко, который сам играл за «Ротор» и ранее уже возглавлял клуб. 

Перед началом игры прошла церемония, посвященная памяти легендарного советского футболиста и тренера Никиты Павловича Симоняна, ушедшего из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Команды вышли на поле  в специальных футболках с портретом олимпийского чемпиона 1956 года. Память о легенде футбола почтили минутой молчания.

Отметим, матч прошёл в манеже, так как в Красноярске установились морозы в минус 25 градусов, не позволяющие комфортно играть в футбол на открытом воздухе. Конечно, такие условия были более привычными для хозяев, которые ранее в домашнем манеже обыграли костромской «Спартак» и новороссийский «Черноморец», а также сыграли вничью с московской «Родиной». 

Стартовый отрезок отчётного противостояния остался за подопечными известного в прошлом футболиста московского «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова. Хозяева могли открыть счёт после розыгрыша стандарта. Капитан «львов» Егор Иванов навесил с фланга, после чего опасно пробил Артём Погосов - мяч пролетел рядом со штангой. Вскоре мощно «выстрелил» еще один игрок красноярцев Иван Зазвонкин - на этот раз выручил гостей Никита Чагров.

Пожалуй, самый реальный шанс забить гол в первом тайме был все у того же Зазвонкина. Александр Масловский, находясь в штрафной, с левого края прострелил вдоль ворот - нескольких сантиметров не хватило Ивану, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку. 

Постепенно «Ротору» удалось отодвинуть игру от своей штрафной. Волгоградцы действовали преимущественно на контратаках, но гости до перерыва не смогли создать настоящей угрозы на чужой половине поля.

В конце тайма основной голкипер «Енисея» Егор Шамов получил травму и не смог продолжить игру. Его заменил резервный вратарь Станислав Антипин.

В начале второй половины вновь атаковал Иван Зазвонкин - парировал удар Никита Чагров. На исходе часа игры со штрафного пробил защитник гостей Николай Покидышев - мяч пролетел выше перекладины.

Валерий Бурлаченко по ходу тайма освежил нападение двойной заменой. На поле появились Дмитрий Лаврищев и Кирилл Никишин, однако, как показал дальнейший ход матча, эти перестановки волгоградской команде не принесли результатов в плане забитых голов.

До конца встречи хлёстким дальним ударом отметился Давид Давидян - спасение совершил Станислав Антипин. И уже в компенсированное время «Ротор» имел отличную возможность вырвать победу. Вячеслав Бардыбахин после прохода по флангу прострелил в центр штрафной на Михаила Мальцева. Атакующий полузащитник пробил в падении, однако ему совсем немного не хватило точности, чтобы поразить ворота и тем самым принести своей команде столь важные три очка.

Итоговый результат - 0:0. «Ротор» и «Енисей» повторили счёт очного противостояния в первом круге в Волгограде. Отметим, безголевая серия сине-голубых на выезде достигла уже семи встреч.    

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице с 30 заработанными очками. Теперь в чемпионате наступает трехмесячная зимняя пауза. Возобновится сезон в конце февраля - начале марта 2026 года. В первой игре второй части турнира «Ротор» в гостях встретится с костромским «Спартаком». Но до этого времени волгоградский клуб определится с новым главным тренером, которому предстоит решать задачи по попаданию в первую четвёрку и выходу в стыковые матчи за повышение в классе. До окончания сезона сине-голубые проведут ещё 13 матчей.

Валерий Бурлаченко на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги встречи.

- Для нас все игры очень важны. Учитывая, что очень мало очков на выезде набрали в последнее время. И проиграли домашний матч. Очень серьёзно готовились. Несмотря на то короткое время, что я работал с командой, что-то кардинально поменять невозможно, но в плане психологии у нас получилось улучшить ситуацию. Команда сражалась за результат и выполняла все то, что мы тренировали и о чём договаривались. Конечно, с некоторыми ошибками. Без этого никак. Плюс нужно учитывать наше физическое состояние. Мы практически две ночи не спали. На это скидок не делаем, но все равно сказывается. Из-за этого тяжело начали игру. Что касается игровых действий, «Енисей» владел преимуществом в начале. Мы после 20-й минуты стали выравнивать игру. Появились быстрые атаки, переходы. Самое главное - компактная и агрессивная оборона в среднем блоке и ответные атаки. На этом акцентировали внимание. И в конце могли забить Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали и поддержали нас. Знаю, что такое «Ротор» и Волгоград не понаслышке. Им всем спасибо, что следят, помогают, болеют и приезжают на такие дальние и непростые выезды, - заявил специалист. 

«Енисей» (Красноярск) – «Ротор» (Волгоград) – 0:0.

Красноярск. 30 ноября. «Манеж «Футбол - Арена Енисей».
Судьи: Максим Перезва (Раменское), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Виктор Медведев (Москва). Резервный судья: Роман Труханович (Барнаул).
«Енисей»: Шамов (Антипин, 45), Эмерсон, Гюрджан, Масловский, Богатырёв, Зазвонкин (Хашкулов, 61), Иванов (к), Погосов (Батырев, 61), Мазурин (Кенфак, 82), Надольский (Кротов, 82), Раткович.
«Ротор»: Чагров, Фомин, Бардыбахин, Швецов, Шильников, Покидышев, Макаров (к), Кайнов (Мальцев, 85), Азнауров (Никишин, 65), Сафронов (Давидян, 78), Хохлачёв (Лаврищев, 65).
Предупреждены: Богатырёв, 20; Швецов, 37; Сафронов, 63; Гюрджан, 63; Батырев, 90.

