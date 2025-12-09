Волгоградец избил и хотел сбросить с лестницы контролера энергосбыта





В Волгограде контролер «Волгоградэнергосбыта» оказался в больнице после избиения хозяином одной из квартир, в которую пришел 9 декабря с проверкой. Агрессивный мужчина сначала избил, а затем попытался скинуть с лестницы сотрудника ресурсоснабжающей организации. Действия разворачивались в доме №1 по ул. Череповецкой.







– В ходе контрольных мероприятий по проверке введенного режима приостановления электроснабжения в одной из квартир сотрудники в очередной раз зафиксировали самовольное ее подключение в электросети. На место была вызвана полиция, – говорится в официальном комментарии ПАО «Волгоградэнергосбыт», размещенном в телеграм-канале компании. – До прибытия правоохранителей 57-летний агрессивно-настроенный владелец квартиры напал на представителей компании. Угрожая расправой, он нанес множественные удары руками и ногами контролеру и попытался сбросить его с лестничного марша. После этого мужчина скрылся.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице, куда он обратился после происшествия. Контролер уже подал заявление в полицию с просьбой привлечь нападавшего к уголовной ответственности.





Добавим, что ранее агрессивный волгоградец, устроивший драку, из-за накопленных долго за электричество в размере 100 тысяч рублей, уже лишался света в квартире. Однако же, мужчина незаконно подключился к сети. Обнаружив незаконное подключение, работники произвели повторное отключение и обратились в полицию о привлечении виновного в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа», к ответственности.

– Решение по ранее поданному заявлению не было принято. Безнаказанность правонарушителя, по мнению представителей ПАО «Волгоградэнергосбыт», привела к формированию у него чувства вседозволенности и проявлению неоправданной агрессии, – читают в компании. – Теперь виновнику-должнику предстоит отвечать за свои действия по статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Видео: ПАО «Волгоградэнергосбыт»