Волгоградцы через «Госуслуги» смогут найти знакомых и родственников





Правительство РФ планирует вернуть в законное русло процесс поиска родственников и знакомых. Вместо использования опасных интернет-сервисов, украденных баз данных или же утечек в силовых структурах, граждане вскоре смогут связаться с любым человеком через «Госуслуги». Законопроект, внедряющий соответствующий функционал, внесён в Госдуму.

Электронные обращения о поиске граждан будет обрабатывать МВД России, при этом итоговое решение о том, откликаться ли на запрос или нет, останется за разыскиваемым.

- Сотрудник ведомства перенаправляет эту информацию разыскиваемому лицу, а тот самостоятельно принимает решение о выходе на связь. Таким образом, законопроект возвращает востребованную социальную функцию поиска, при этом обеспечивает максимальный уровень защиты персональной информации, которую не могли гарантировать, например, столь популярные еще недавно телефонные справочники, - приводят слова зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного журналисты «Парламентской газеты».

Отметим, по данным за 2023 год в полицию подано 252,9 тыс. заявлений о содействии в установлении адресной информации, при этом соответствующие данные были направлены лишь 6,2 тыс. заявителям.