



В Волгоградской области 4 декабря в офисе компании GRASS состоялась встреча с заслуженным экологом России, доктором биологических наук, академиком РАН Анатолием Кудактиным. В мероприятии, сообщает ИА «Высота 102», принимали участие также сотрудники регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Главными темами обсуждения стали охрана животного мира региона, состояние популяций хищников, пути сохранения биоразнообразия и меры по регулированию численности диких животных.

Участники встречи озвучили ряд практических инициатив, направленных на улучшение природоохранной деятельности и развитие устойчивого сосуществования человека и окружающей среды.





– До вас натворили чудес, а вы пытаетесь вернуть долги перед природой. Важно понимать, что природа обладает огромной способностью восстанавливаться, однако её терпение небезгранично, – подчеркнул академик РАН Анатолий Кудакин. – Если мы хотим сохранить этот регион таким же богатым и разнообразным, каким он был раньше, нам необходимо действовать сообща и решительно, не откладывая решение экологических проблем на потом.

Михаил Грачев в свою очередь напомнил присутствующим о том, что в Волгоградской области с участием GRASS реализуются масштабные проекты по высадке лесов, выпуску мальков, помощи уязвимым видам животных.





– И одна из наших миссий заключается в том, чтобы подавать личный пример остальным, вдохновляя их поступать ответственно. Я верю, что наши действия заметны и способны повлиять на сознание окружающих, – заключил предприниматель, отметив также, что компании важен диалог между представителями науки и общественностью.

Заместитель председателя облкомприроды Андрей Шалаев согласился с необходимостью консолидации усилий и сохранения диалога между всеми заинтересованными сторонами. По его словам, при существующем уровне антропогенного воздействия на природные комплексы и масштабе накопленных экологических проблем решить вопросы сохранения и улучшения качества окружающей среды путем только лишь государственного регулирования невозможно.

– В сегодняшнем мире важно взаимодействие власти, общества и бизнеса. Будущее – за компаниями, где экологическая ответственность – неотъемлемая часть корпоративной культуры, – подчеркнул он.





В GRASS рассчитывают, что подобные встречи между представителями науки бизнеса и государством будут проводиться чаще и будут такими же полезными.