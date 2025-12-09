В Волгограде опустевший «Дом радио» продают за 170 млн рублей

В Ворошиловском районе Волгограда за 170 миллионов рублей выставлен на продажу двухэтажный бизнес-центр под вывеской «Дом радио» на улице Череповецкая. Сообщение о продаже здания площадью 1409,2 кв.м. появилось несколько дней на сайте бесплатных объявлений.

Согласно описанию объекта, в здании есть еще и нулевой этаж, а также своя трансформаторная подстанция и парковка. Земельный участок находится в собственности владельца этого объекта недвижимости.

Ранее, напомним, в этом здании долгое время находились офисы «Европы Плюс Волгоград», «Дорожного радио» и «Ретро FM». Однако эти организации съехали из «Дома радио» примерно год назад.

