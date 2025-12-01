Спорт

«Забросим до Китая?»: в Волгограде прошёл первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны»

01.12.2025 18:18
В Волгограде накануне, 30 ноября, завершился первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения. Межрегиональные соревнования с участием шести клубов проходят уже второй год подряд.

В качестве хозяев выступила академия «Титаны». Кроме того, в родном городе сыграли и баскетболисты ЦСП «Альянс» 2012 года рождения. Но из-за более старшего возраста матчи с их участием в общий зачёт не идут. Остальными участниками стали сильные российские коллективы – «Тринта» (Москва), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург), СШ «Олимп» (Челябинск) и «Локо старт» (Краснодар).


Перед соревновательной частью прошла церемония открытия турнира. Директор академии «Титаны» Алексей Бандурин, являющийся организатором данных соревнований, с приветственным словом обратился к юным баскетболистам. Он отметил высокий уровень всех команд и пожелал спортсменам хорошей игры.


Старший тренер «Титанов» Сергей Рыбалкин рассказал о значимости проведения состязаний в Волгограде. 

- Главная цель нашего турнира - популяризация баскетбола Волгоградской области. Хочется, чтобы на этот турнир обращали внимание не только пресса, но и власти региона. «Лига Титаны» - важный этап подготовки к полуфиналу первенства страны. Состав участников в Волгограде хороший. Серебряные призёры первенств Москвы и Санкт-Петербурга. Челябинск занял второе место на межрегиональных состязаниях. ЦСП «Альянс» под руководством тренера Ильи Астафьева (сына известной в прошлом баскетболистки и главного тренера волгоградского «Динамо» Татьяны Астафьефой) хоть и на год старше команда, но для нас это плюс, что играем с более взрослыми ребятами, -заявил тренер.

Состав «Титанов» сформирован из волгоградских воспитанников, но для более качественного выступления на турнирах высокого уровня команда находится в поисках усиления игроками из других регионов.

- Просматриваем двух баскетболистов из Ессентуков, которые могут  пополнить нашу команду, если уровень их игры нас устроит. Надеюсь, что ребята у нас останутся. На январские праздники планируем посмотреть еще одного парня из Пензы. Ведём активную селекционную работу в преддверии следующего этапа Первенства России, - отметил специалист. 

Полуфинал Всероссийских соревнований пройдёт в январе 2026 года. «Титаны» рассчитывают выступить на этом турнире успешно.

- Времени остаётся совсем немного. Я форсирую физическую подготовку. И по первой игре вижу, что мои подопечные сильно прибавили в плане борьбы, жестко действуют в защите. Игроки прибавляют, но оптимальных кондиций еще не достигли, - прокомментировал Сергей Рыбалкин. 
  

Алексей Бандурин рассказал об объединяющей цели «Лиги Титаны».

- Мы делаем праздник для детей и нашего любимого города Волгограда. Наша задача - привлечь как можно больше детей к занятиям спортом и баскетболом. Спорт - это характер, правильные ценности, здоровый образ жизни. Понимаю, что не все игроки станут чемпионами мира, но каждый из них будет порядочным человеком с правильными жизненными и семейными ценностями. Я хочу, чтобы мы всегда побеждали. Но не медали самоцель. Главное - это развитие, дружба и уважение среди нашей баскетбольной семьи. Мы дружим клубами и городами. Хорошие отзывы о нашей академии идут по всей России. Командам нравится сюда приезжать, потому что в Волгограде к ним относятся с большим уважением, ценят и дарят хорошую атмосферу настоящего спортивного праздника, - подчеркнул руководитель клуба.

Алексей Бандурин в начале ноября побывал в Китае для  налаживания связей со спортивным сообществом этой страны. 

- Я познакомился с академией знаменитого китайского баскетболиста Яо Мина в Шанхае. Сейчас готовим договор, чтобы волгоградские баскетболисты могли ездить в Китай с дружеским визитом и наоборот - чтобы они приезжали к нам для обмена опытом. Также с губернатором города Ханчжоу было достигнуто соглашение о том, что их местные спортивные школы совместно с «Титанами» будут реализовать проект российско-китайской лиги для укрепления дружеских отношений и создания конкурентной борьбы между нашими странами. Есть большая вероятность увидеть команду из Китая в Волгограде. В апреле 2026 года в наш город должен приехать представитель Ханчжоу для обсуждения более тесного взаимодействия, - заявил директор академии «Титаны».

Старший тренер СШ «Олимп» Алексей Бадер поделился впечатлениями от участия в соревнованиях.

- Мы удивлены, что нас пригласили на этот турнир. Нам полезно сыграть здесь с хорошими командами. Мы недавно вышли в полуфинал первенства России. Есть вероятность, что на этой стадии встретимся с «Титанами». Так что целенаправленно готовимся к Всероссийским соревнованиям. Наша команда никогда до этого не была в Волгограде. Только проезжали мимо. Очень рады оказаться именно здесь. Хотим не только сыграть, но и посмотреть город. К слову, мой прадед воевал в Сталинградской битве, - рассказал тренер.

Поддержать баскетболистов из команд других регионов в Волгоград приехали и их родители. В частности, мама Сергея Свистунова из «Купчинского Олимпа» Инна отметила высокую организацию турнира «Лиги Титаны».  

- Впечатления от Волгограда самые положительные. Я здесь впервые нахожусь - весьма уютно. Баскетбольный турнир - это отдельная история. Встречи, подарки, мероприятия - всё очень душевно. Дай бог всем проводить соревнования на таком уровне. Очень интересные и захватывающие матчи. Команды сражаются. Видно, как тренеры переживают. Отмечу отличную работу судей на турнире. Наша команда очень сплоченная, всегда игроки помогают друг другу во время матчей. В коллективе хорошая атмосфера, - заявила собеседница информагентства. 

По итогам первого этапа тройка лидеров выглядит следующим образом:

1) «Тринта»
2) «Локо старт»
3) «Купчинский Олимп»

Степан Мирошниченко из «Тринты» стал победителем конкурса бросков с центра, Михаил Овсянников из ЦСП «Альянс» выиграл конкурс штрафных, а краснодарский баскетболист Ярослав Граков оказался сильнее всех в номинации американка. 

Также Алексей Бандурин наградил команду из Челябинска, которая стала финалистом международного турнира по баскетболу 3x3 в Сириусе.

С 4 по 6 февраля 2026 года состоится второй, заключительный тур «Лиги Титаны», где и определятся победитель и призёры соревнований.

Иван Тюгаев

Фото: Волгоградская академия баскетбола «Титаны» vk.com 

