



В Старополтавском районе Волгоградской области привлекут к уголовной ответственности 52-летнего мужчину. Ранее судимый волгоградец незаконно хранил у себя дома 399 грамм взрывчатого вещества.

- По словам мужчины, порох ему достался после смерти родственника. При этом в рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции выявлен факт использования обвиняемым подложного водительского удостоверения, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, взрывчатое вещество было правоохранителями изъято. Уголовное дело о незаконном хранении пороха, а также подделке документов направлено в суд. В содеянном мужчина сознался. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.