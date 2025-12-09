Российские моржи готовятся к зимнему заплыву в Волгоградской области

Фестиваль здорового образа жизни «МоржеРан» пройдет в седьмой раз в городе Волжском Волгоградской области. Любители ледяной воды будут купаться в реке Ахтуба, а также бегать на морозе.

Как сообщили в администрации Волжского, фестиваль стартует утром 13 декабря на городском пляже. В программе мероприятия указаны три дисциплины: закал-бег на 1800 метров, зимний заплыв в Ахтубе на 30 метров вольным стилем и комбо «МоржеРан».

Последний включает в себя совмещенные первые две дисциплины, а также версия для более выносливых, включающая бег на 3600 метров и заплыв на 60 метров.

Прописан и дресс-код фестиваля. В забеге мужчины должны участвовать без майки, а женщины в майке или топе. Также допускается шапка, шарф и варежки при беге. А также специальная шапка, неопреновые носки и перчатки в заплыве.

На фестивале есть ограничения по возрасту – участникам должно быть больше 18 лет.

Напомним, что в декабре 2024 года на фестиваль в Волжский прибыли более 120 любителей закаливания из разных городов страны.

Фото: Открытый Волжский / VK.com