На севере Волгограда ночью 11 декабря закроют ж/д переезд

В Тракторозаводском районе Волгограда в ночь с 10 на 11 декабря будет прекращено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 29 км перегона Орловка – Мечетка.

Как сообщили в отделении Приволжской железной дороги, на время проведения ремонтных работ переезд, расположенный на пересечении с улицей Шурухина, будет закрыт с 23:00 мск 10 декабря до 6:00 мск 11 декабря.

Автомобилистам предлагают двигаться в объезд по Шкирятова, Костюченко, Шурухина, Пятой, Кропоткина, Николая Отрады, Героев Тулы, Латошинской и 3-й Продольной магистрали.

Фото из архива V102.RU