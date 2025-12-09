



55 единиц техники задействованы для борьбы последствий надвигающейся стихии в Волгоградской области. Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на обработку дорог в регионе были использовано свыше 426 тонн противогололедных материалов.

Согласно данным Гидрометцентра, в течение суток в регионах сохраняется вероятность небольшого снегопада с дождем при колебаниях температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок и обратно.

- Дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг состояния проезжей части и при необходимости готовы приступить к противоголедной обработке дорог. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 710432.