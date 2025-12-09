Общество

На трассы Волгоградской области выехали 55 спецмашин для борьбы с снегом

Общество 09.12.2025 14:58
0
09.12.2025 14:58


55 единиц техники задействованы для борьбы последствий надвигающейся стихии в Волгоградской области. Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на обработку дорог в регионе были использовано свыше 426 тонн противогололедных материалов.

Согласно данным Гидрометцентра, в течение суток в регионах сохраняется вероятность небольшого снегопада с дождем при колебаниях температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок и обратно.

- Дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг состояния проезжей части и при необходимости готовы приступить к противоголедной обработке дорог. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 710432.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.12.2025 15:06
Общество 09.12.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:58
Общество 09.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:11
Общество 09.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:09
Общество 09.12.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 14:02
Общество 09.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 13:17
Общество 09.12.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 12:46
Общество 09.12.2025 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 11:09
Общество 09.12.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 10:24
Общество 09.12.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 10:13
Общество 09.12.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 09:55
Общество 09.12.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 09:28
Общество 09.12.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 08:46
Общество 09.12.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 08:42
Общество 09.12.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2025 08:21
Общество 09.12.2025 08:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Андрей Бочаров принял участие в церемонии награждения Героев в КремлеСмотреть фотографии
14:58
На трассы Волгоградской области выехали 55 спецмашин для борьбы с снегомСмотреть фотографии
14:11
Север Волгоградской области накрыло первым снегомСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде опустевший «Дом радио» продают за 170 млн рублейСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцу грозит 8 лет тюрьмы за доставшуюся по наследству банку с порохомСмотреть фотографии
13:17
Указ о военных сборах – 2026: кто из волгоградцев может получить повесткуСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде в сгоревшей квартире нашли тело погибшегоСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде заработал центр рассеянного склерозаСмотреть фотографии
12:54
Блогер Алексей Ульянов обжаловал свой арест в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
12:46
Волгоградцы через «Госуслуги» смогут найти знакомых и родственниковСмотреть фотографии
12:30
Поезд Адлер – Санкт-Петербург снес авто в Ростовской областиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области ревнивец сжег супругу вместе с домомСмотреть фотографии
11:09
Путин назначил двух женщин-судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
«На любой вкус»: стартовало голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезона Смотреть фотографии
11:00
СК: в Волгограде электричка сбила насмерть 65-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области за пожарной обстановкой следят 24 БПЛАСмотреть фотографии
10:24
Самый большой городской каток начнет работу в Волгограде 9 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Пассажирка погибла в жутком столкновении на объезде в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
В День Героев Отечества Волгоград стал СталинградомСмотреть фотографии
09:52
76 кабанов из-за АЧС истребят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде возбудили дело после избиения в спортклубеСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде приоденут ели у «Гасителя» и ЦКЗ за 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде полицейские устроили облаву на мигрантов и цыганСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Волгоградцы увидят на небе «вагончики» Илона МаскаСмотреть фотографии
08:21
В Волжском 3 млн рублей потратят на отлов, лечение и «эвтаназию» бродячих собакСмотреть фотографии
08:12
Путин подписал Указ о призыве россиян в запасе на военные сборыСмотреть фотографии
07:52
Над регионами России за ночь ликвидировали 121 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде на 13 часов задерживается вылет самолёта авиакомпании «Россия»Смотреть фотографии
07:00
В Городище разгребут 1,2 тыс. кубометров засекреченного мусораСмотреть фотографии
06:38
Росавиация сняла восьмичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
 