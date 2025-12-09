Указ о военных сборах – 2026: кто из волгоградцев может получить повестку





Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году. Документ за подписью главы государства был опубликован накануне, 8 декабря. Кто из волгоградцев может попасть получить повестку – объясняем в материале ИА «Высота 102».

Россиян, пребывающих в запасе, будут призывать в 2026 году для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии и спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, в органах госохраны и органах ФСБ.

Ответственными за проведение военных сборов назначены правительство и органы местной власти. Подобные мероприятия являются плановыми и ежегодными.

Под категорию «в запасе» подпадают волгоградцы:

– прошедшие военную службу;

– выпускники военных вузов и военных учебных центров;

– прошедшие альтернативную гражданскую службу;

– не служившие по разным причинам – из-за достижения возраста 30 лет, уклонения от службы, отсрочки, освобождения от призыва;

– женщины с военно-учетной специальностью.

Относящиеся к перечисленным категориям волгоградцы будут призываться по повестке.