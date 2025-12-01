Алексей Шумских и Дмитрий Сасин покинули «Ротор»

Сегодня, 1 декабря, волгоградский «Ротор» по соглашению сторон завершил сотрудничество с защитником Алексеем Шумских и полузащитником Дмитрием Сасиным, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Алексей Шумских являлся капитаном «Ротора». Он перешёл в стан сине-голубых летом 2023 года. За это время 35-летний игрок провёл 64 матча, забил два гола, оформил три голевые передачи и помог клубу выйти в Первую лигу.
Дмитрий Сасин пополнил состав «Ротора» перед нынешним сезоном. 29-летний футболист выходил на поле в 14 встречах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
Напомним, ранее «Ротор» покинул главный тренер Денис Бояринцев. Накануне, 30 ноября, волгоградская команда в последнем матче года сыграла вничью с «Енисеем».
Фото: СК «Ротор» vk.com