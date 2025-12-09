Назвавший участников СВО «мясом» стример Прокудин спустя год увидел свободу





Осужденный за оскорбление участников специальной военной операции Павел Прокудин вышел на свободу. Скандальный блогер из Волгограда записал первое видео для своих подписчиков в соцсетях.

Напомним, в начале марта 2023 года пьяный стример, находясь в своей квартире в Волгограде, в ходе прямой трансляции умышленно оскорбил своими высказываниями верующих. Его привлекли к административной ответственности по ст.20.3.1 КоАП РФ, но мужчину это не вразумило. В августе этого же года Прокудин снова напился и в ходе прямого эфира нелицеприятно высказался об участниках специальной военной операции. В апреле 2024 года стример уже в Пензе провел еще одну прямую трансляцию, где выразил негативное отношение к группе пожилых людей. Через пару дней он был задержан и доставлен в Волгоград.

11 декабря прошлого года суд Красноармейского района Волгограда огласил приговор стримеру Прокудину за оскорбление участников СВО и верующих. Ему было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Позже блогер попытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда первой инстанции.

Накануне, 8 декабря, в своем закрытом Telegram-канале блогер выложил видеообращение к подписчикам, где сообщил о своем освобождении. Позже на одном из сервисов он также провел видеотрансляцию, где сообщил о планах покинуть страну.