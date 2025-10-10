Спорт

Сафонов в матче России и Ирана будет носить повязку с изображением «Родины-матери»

Спорт 10.10.2025 15:50
Несколько часов остаётся до товарищеского матча между сборными России и Ирана на «Волгоград Арене». На эту встречу с капитанской повязкой хозяев выведет Матвей Сафонов.

Напомним, что специальную повязку, посвящённую Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Великой Победы, Сафонов продемонстрировал СМИ на вчерашней пресс-конференции. «Родина-мать» будет изображена на повязке, в которой Матвей проведет предстоящую игру.

Напомним, накануне, 9 октября сборная России в полном составе посетила музей-панораму «Сталинградской битвы».   

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

