Аэропорт Волгограда возобновил работу после повторного закрытия





10 января в Волгограде аэропорт «Сталинград» снова возобновил свою работу после временных ограничений на полету. Об этом в 13:33 сообщили в Росавиации.

По данным федерального ведомства, воздушная гавань города-героя была закрыта сначала 5:21 10 января. Ограничения сняли в 9:19, а спустя час в ведомстве снова объявили об ограничениях для полетов в воздушной гавани Волгограда.

Напомним, пассажиры рейса Хургада-Волгоград, который в связи с непогодой сел в аэропорту Саратова, более 12 часов находились на борту самолета. Волгоградцы жаловались на авиакомпанию, которая за это время не предоставила питание.