Волгоградцы бесплатно получат медпомощь еще по 20 болезням: подробно





В России утвердили перечень из более чем 20 категорий заболеваний, лечение которых будет полностью бесплатным для волгоградцев. Также, сообщает ИА «Высота 102», в базовую программу ОМС добавлены новые современные диагностические процедуры.

Расширенный перечень заболеваний, подлежащих бесплатному лечению в России, утвержден постановлением Правительства РФ. Документ опубликован в открытом доступе.

В список вошли:

Новообразования;

Инфекционные и паразитарные заболевания;

Болезни эндокринной системы;

Расстройства питания и нарушения обмена веществ;

Заболевания нервной системы;

Болезни крови и кроветворных органов;

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

Заболевания глаза и его придаточного аппарата;

Болезни уха и сосцевидного отростка;

Заболевания системы кровообращения;

Болезни органов дыхания;

Заболевания органов пищеварения, включая полость рта, слюнные железы и челюсти (за исключением зубного протезирования);

Болезни мочеполовой системы;

Заболевания кожи и подкожной клетчатки;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

Врожденные аномалии;

Деформации и хромосомные нарушения;

Беременность, роды, послеродовой период и аборты;

Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

Психические расстройства и расстройства поведения;

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Таким образом, в основные бесплатные направления теперь входят:

Широкий спектр заболеваний: от инфекций, онкологии и болезней сердца до психических расстройств, травм и врожденных аномалий.

Ведение беременности и родов: полное сопровождение, включая дородовую диагностику.

Детское здоровье: от перинатального периода до расширенного неонатального скрининга на редкие генетические заболевания.

Главные нововведения для пациентов

Для будущих мам: бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование по анализу крови для выявления нарушений развития плода.

Для женщин 21-49 лет: раз в 5 лет — бесплатный тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) с последующей углубленной диагностикой при необходимости.

Для всех взрослых: разовый бесплатный анализ на липопротеин (18-40 лет) и регулярная оценка липидного профиля для профилактики болезней сердца.

Для пожилых людей: установлены нормативы и финансирование для вакцинации от пневмококковой инфекции.

Для новорожденных: скрининг расширен на два тяжелых наследственных заболевания – Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит AADCD.