Волгоградцы бесплатно получат медпомощь еще по 20 болезням: подробно

В России утвердили перечень из более чем 20 категорий заболеваний, лечение которых будет полностью бесплатным для волгоградцев. Также, сообщает ИА «Высота 102», в базовую программу ОМС добавлены новые современные диагностические процедуры.
Расширенный перечень заболеваний, подлежащих бесплатному лечению в России, утвержден постановлением Правительства РФ. Документ опубликован в открытом доступе.
В список вошли:
- Новообразования;
- Инфекционные и паразитарные заболевания;
- Болезни эндокринной системы;
- Расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- Заболевания нервной системы;
- Болезни крови и кроветворных органов;
- Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- Заболевания глаза и его придаточного аппарата;
- Болезни уха и сосцевидного отростка;
- Заболевания системы кровообращения;
- Болезни органов дыхания;
- Заболевания органов пищеварения, включая полость рта, слюнные железы и челюсти (за исключением зубного протезирования);
- Болезни мочеполовой системы;
- Заболевания кожи и подкожной клетчатки;
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
- Врожденные аномалии;
- Деформации и хромосомные нарушения;
- Беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- Психические расстройства и расстройства поведения;
- Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Таким образом, в основные бесплатные направления теперь входят:
- Широкий спектр заболеваний: от инфекций, онкологии и болезней сердца до психических расстройств, травм и врожденных аномалий.
- Ведение беременности и родов: полное сопровождение, включая дородовую диагностику.
- Детское здоровье: от перинатального периода до расширенного неонатального скрининга на редкие генетические заболевания.
Главные нововведения для пациентов
Для будущих мам: бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование по анализу крови для выявления нарушений развития плода.
Для женщин 21-49 лет: раз в 5 лет — бесплатный тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) с последующей углубленной диагностикой при необходимости.
Для всех взрослых: разовый бесплатный анализ на липопротеин (18-40 лет) и регулярная оценка липидного профиля для профилактики болезней сердца.
Для пожилых людей: установлены нормативы и финансирование для вакцинации от пневмококковой инфекции.
Для новорожденных: скрининг расширен на два тяжелых наследственных заболевания – Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит AADCD.