На ж/д станции Волжский с 12 января перенесут переход путей

10.01.2026 17:30
В Волжском на железнодорожной станции до весны будет действовать временный переход через пути. Об этом жителей города-спутника предупредили в Приволжской железной дороге. С 12 января стартует ремонт пешеходного моста, соединяющего территорию Волжского абразивного завода с улицей Кирова.

В ПривЖД уточняют, что заводчанам, чтобы попасть на территорию предприятия, необходимо будет пересечь пути в районе вокзала, руководствуясь размещенной информацией и навигацией. 

– Завершить ремонтные работы планируется до конца I квартала 2026 года. В ходе работ специалисты заменят лестничные марши, уложат асфальтовое покрытие, а также укрепят конструкции моста и смонтируют ограждение, – сообщают в компании. 

Волжан призывают помнить о личной безопасности и не пересекать ж/д пути в неположенных местах. 

