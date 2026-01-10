Угроза воздушной атаки повторно объявлена в Волгоградской области





В Волгоградской области второй раз за день 10 января объявили об угрозе воздушной атаки. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщения РСЧС поступили жителям региона в период с 18.00 мск до 18.40 мск.

В связи с вероятностью применения киевским режимом беспилотников на территории Волгоградского региона жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам, соблюдать иные правила при угрозах атаки БПЛА.

Временно, в период действия беспилотной опасности, в Волгограде и области возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации 10 января на территории Волгоградской области 4 беспилотников. Утром в этот же день губернатор региона сообщил о пожаре на нефтебазе в Октябрьском районе, вызванном падением обломков БПЛА.