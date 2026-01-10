Неотложный капремонт «навис» над 42 МКД в Волгограде и области





Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области по итогам проверок в 2025 году пришла к выводу о необходимости проведения неотложного капитального ремонта в 42 МКД региона. Об этом сообщили в инспекции, подчеркнув, что основанием для проверок послужили жалобы жильцов.

– На основании обращений граждан, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в 2025 году проведено обследование технического состояния 52 домов, расположенных на территории Волгоградской области, – сообщили в Госжалнадзоре. – По итогам данных обследований установлена необходимость проведения неотложных работ работ по капитальному ремонту в 42 многоквартирных домах.

Заключения специалистов инспекции и пакеты необходимых документов направлены в органы местного самоуправления. Теперь местным чиновникам нужно обратиться в комитет ЖКХ Волгоградской области с просьбой перенести сроки капремонта на более ранний период. В случае одобрения профильным комитетом заявок специалисты подрядных компаний должны приступить к работам в ближайшее время.

Впрочем, практика показывает, что на территории Волгограда капремонт МКД – не всегда средство спасения, а зачастую даже наоборот. Так, например, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о проблеме многострадального общежития чулочно-трикотажной фабрики на ул. Чебышева в Советском районе. Капремонт здесь должен был завершиться 30 ноября, однако же в зиму объект вошёл, оставшись частично без крыши, а жизненно важная для предотвращения аварий замена сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения даже не была начата, при том, что сдача коммуникаций изначально была запланирована до конца 2025 года.