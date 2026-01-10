Шесть авиарейсов в Волгоград отменены, пять ожидают с задержкой





Количество авиарейсов, отмененных из городов России в Волгоград, к вечеру 10 января выросло до шести. Как сообщает ИА «Высота 102», наземным транспортом, в том числе, придется добираться до родного города и пассажирам рейса из Хургады.

По данным справочной Международного аэропорта Волгоград, на этот час к трем рейсам из Москвы, о которых сообщалось утром, добавился еще один рейс из столицы авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно ожидалось в городе-герое в 19.15 по московскому времени.

Еще один рейс, который так и не прибудет в Волгоград, – из Саратова. Шестой рейс, который отменен по решению компании Nesma Airlines, – из Хургады. Напомним, летевшие с отдыха волгоградцы должны были попасть домой еще вчера, 9 января. Однако из-за беспилотной опасности самолет был направлен на запасной аэродром в Саратов. Там, по словам пассажиров, им пришлось провести значительное количество времени на борту. При этом авиакомпания не позаботилась о питании пассажиров. Волгоградским туристам, встречавшим Новый год в Египте, предстоит добираться домой наземным транспортом – на автобусе.

По данным справочной службы аэропорта Волгограда, задерживается прилет пяти рейсов на этот час. Самолеты с задержкой до 6 часов ожидаются в воздушной гавани из Москвы и Санкт-Петербурга. В обеих столицах сегодня, 10 января, сложная обстановка из-за погоды.