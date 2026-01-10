Волгоградцы пожаловались 10 января на массовый сбой в Telegram





10 января в России произошел массовый сбой в работе мессенджера Telegram. С утра пользователи, в том числе и жители Волгоградской области, начали сообщать о недоступности интернет-сервиса.

Многие волгоградцы пожаловались, что у них перестали загружаться фото и видео, а также на исчезновение комментариев под постами. Кроме того, пользователи также не могут отправить сообщения в чатах.

По данным сервиса СБОЙ.РФ, пользователи сталкиваются с проблемой при использовании и мобильного, и стационарного интернета.