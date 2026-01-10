Как в сказке! Волгоградцы делятся кадрами заснеженного региона





Погода в Волгоградской области под конец январских праздников удивляет жителей региона своей непредсказуемостью. Если в Волгограде на смену легкому морозу и снегу пришло потепление с дождями и гололедом, то в некоторых районах области населенные пункты завалило снегом. Оказавшись в снежной сказке, жители с удовольствием проводят дни на природе и снимают красоту, подаренную зимой, на фото и видео.

Ранее днем 10 января читатели ИА «Высота 102» поделились фотографиями из заснеженного Камышина. Отдельно жители Волгограда, приехавшие навестить родственников, подчеркивали – снег и не думает таять.





Под вечер видеокадрами из заснеженного леса в Быковском районе поделилась Елена Володина. На видео – село Луговая Пролейка. На прогулку по случаю прекрасной погоды волгоградцы выбрались всей семьей.





Согласно прогнозу синоптиков Волгоградского ЦГМС, в Волгограде ожидать подобные пейзажи в ближайшие дни не стоит. Снег если и выпадет в ночное время, то в дневные часы растает при плюсовой температуре. 12 января, когда волгоградцы отправятся на работу, в региональной столице и вовсе прогнозируют гололед и до +5 градусов.

Фото, видео: Елена Володина