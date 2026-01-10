



Губернатор Волгоградской области 10 января побывал с инспекцией в новой поликлинике на юге Волгограда. Оценив построенное с нуля здание, Андрей Бочаров оставил послание волгоградцам, пожелав им здоровья в новом году.

Напомним, новая поликлиника №16 в Красноармейском районе Волгограда откроется для пациентов 12 января. Бочаров отметил, что несмотря на все сложности современного периода, в регионе в соответствии с графиком реализуются задачи по созданию современной системы оказания медпомощи жителям.

– Это образцовая поликлиника – опорный объект поликлинического звена, обеспечен самыми современными оборудованием, программами реабилитации. Очень удачный проект: это совершенно другой уровень оказания медицинской помощи, – сказал губернатор.





Он также подчеркнул, что в первом квартале 2026 года в новой поликлинике будет открыт реабилитационный центр третьего уровня, в том числе для участников СВО.

По итогам инспекции Андрей Бочаров пожелал здоровья жителям Красноармейского района, оставив послание на елочном шаре.