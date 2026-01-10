



Лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии» исследует взятые пробы воздуха в районе крупного пожара, случившегося после падения украинского БПЛА в Октябрьском районе Волгоградской области. Воздух проверят на содержание веществ, характерных для процессов горения.

Местным жителям в ведомстве посоветовали проживающим в жилой застройке около очага пожара, рекомендуют закрыть окна и использовать маски и респираторы.

Напомним, в Волгоградской области в результате падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным, никто из местного населения не пострадал. В школе в поселке Октябрьском развернут пункт временного размещения на случай эвакуации населения из домов, находящихся вблизи с нефтебазой.