В Волгограде аэропорт возобновил работу после четырехчасового перерыва





10 января в Волгограде аэропорт «Сталинград» возобновил свою работу после четырехчасового перерыва. О соответствующем решении в 9:19 сообщили в Росавиации.

— В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчёркивается в сообщении официального представителя федерального авиационного агентства.

Отметим, запрет на использование воздушного пространства Волгограда был введён в 5:21 10 января. По информации онлайн-табло воздушной гавани, в связи с этим отменен прилет воздушного судна из Москвы, запланированный на 10.30 мск 10 января. Второй отмененный рейс – на 11.05 «Победы», третий – на 13.55 «Аэрофлота».