Мошенники похищают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом капремонта





В России участились случаи мошеннической схемы с похищением учетной записи на портале «Госуслуги». Как сообшили «РИА Новости» в компании Angara Security, злоумышленники стали использовать в качестве прикрытия тему капитального ремонта.

— Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные «участники» — боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям, — поделились «РИА Новости» в компании.

Аферисты с помощью чатов в мессенджере Telegram предлагают россиянам срочно проверить данные и включиться в формирование списков на проведение капремонтных работ в 2026 году. Для подтверждения пользователей просят получить и передать в чат так называемый «ключ оцифровки», который на самом деле является кодом доступа к аккаунту на портале.