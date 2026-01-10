



В России с 1 января вступила в силу новая система расчета экологического сбора на автомобильные шины. Теперь для волгоградцев размер сбора напрямую зависит от их безопасности - чем больше в резине опасных для здоровья канцерогенов, тем выше будет платеж.

Так, теперь размер сбора будет зависеть от наличия сертификата безопасности - на шины по ГОСТу плата не взымается. На покрышки с опасными канцерогенными маслами дополнительный коэффициент вырастет до 17.

Нововведение затронуло также производителей и импортеров. Сбор за тонну для них поднимется более чем в два раза — с нынешних ~185 тыс. рублей до 389 тыс. рублей. Данное изменение скажется и на стоимости автомобильных шин при покупке.

Для легкового автомобиля теперь дополнительный платеж за шины составит около ~3.3 тыс. руб. за безопасные шины и ~6.6 тыс. руб. за опасные. Для владельцев кроссоверов и внедорожников стоимость комплекта также увеличится в среднем на 5.5 тыс. рублей.

По мнению авторов проекта, данный закон позволит создать финансовый барьер для некачественной продукции, а также защитит здоровье людей и окружающую среду.