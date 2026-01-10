Пропавшего перед Новым годом мужчину ищут поисковики в Волгограде





В Волгограде перед Новым годом ушел из дома и бесследно пропал 51-летний мужчина. По информации волонтеров «ЛизаАлерт», до сих пор о месте нахождения Олега Билюкова ничего неизвестно.

По уточненным данным, волгоградец 1974 года рождения пропал без вести 22 декабря 2025 года. Информацией об особых приметах, а также о том, во что был одет мужчина, волонтеры не располагают.

Известно, что рост пропавшего около 176 см., нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте нахождения Олега Билюкова, просят сообщать данные по номеру «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или единому номеру экстренных служб 112.