Отбой двухчасовой беспилотной опасности объявили в Волгограде и области

Общество 10.01.2026 20:45
В Волгоградской области вечером 10 января объявили об отбое беспилотной опасности. Информация поступила жителям региона в 20.12 мск.  

По информации ИА «Высота 102», об угрозе атаки дронами волгоградцев за день предупреждали дважды. Вечером 10 января режим беспилотной опасности сохранялся на протяжении двух часов. Примечательно, что за это время аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме – на текущий момент в авиагавани задерживаются лишь два рейса из Санкт-Петербурга и Москвы по сторонним причинам. 

Днем 10 января Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении над территорией Волгоградской области четырех украинских беспилотников – дроны были сбиты дежурными средствами ПВО в период с 09.00 до 16.00. 

По последним данным МО РФ, в период с 16:00 до 20:00 ПВО ликвидировала еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. В Волгоградской области в это время военными не сбивались.

