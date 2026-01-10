Снег запорошил район в Волгоградской области





В Камышинском районе Волгоградской области в ночь с 9 на 10 января прошел снегопад. Читатели ИА «Высота 102» поделились с редакцией фотокадрами «снежной сказки».





Как рассказали местные жители, за ночь улицы и дома словно укрыло белым покрывалом, а благодаря минусовой температуре за окном снег не превращается в кашу и не тает. Такое событие камышане решили запечатлеть на камеры своих смартфонов и поделиться ими с другими жителями региона.





Напомним, ранее специалисты Волгоградского ЦГМС предупредили жителей региона о гололедице на дорогах. В Волгограде тем временем температура воздуха днем составит около 0 градусов.