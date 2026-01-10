Общество

Дети остались совсем одни: под Волгоградом 11 января похоронят двоих из 7 жертв ДТП с фурой

В Волгоградской области в воскресенье, 11 января,  простятся с двумя из семи жертв ДТП с фурой – Валентиной Цыгановой и ее 17-летней дочерью Ангелиной.  

Как сообщает ИА «Высота 102», похороны пройдут в хуторе Шакин Кумылженского района. В траурной церемонии примут участие земляки погибших, а также сотрудники завода, на котором трудились мать и дочь. Среди тех, кому предстоит пережить тяжелый день, – четверо детей погибшей волгоградки. Как уточнили информагентству жители района, погибшая воспитывала их одна, отец ребят находится в зоне СВО. 

– Дети остались совсем одни. Кроме погибшей Ангелины, у Валентины три сына и дочка. Тяжелый предстоит завтра день для всех, – сообщили знакомые с семьей волгоградцы. – Невозможно поверить в случившееся. Ангелина закончила в том году школу. Такая красавица! Устроилась вслед за Валентиной на комбинат, толком и поработать не успела. Вечером 8 января они ехали на новую смену.


Валентина Цыганова и юная Ангелина станут первыми из семерых погибших в страшной аварии, с кем простятся в Волгоградской области. По данным информагентства похороны других работников сельхозфирмы пройдут на следующей неделе. 

Напомним, жуткое ДТП на трассе в Михайловке произошло 8 января. Около 18.00 мск на повороте к селу Троицкое грузовик DAF с прицепом из-за лопнувшего колеса вылетел на встречку и в буквальном смысле слова смял УАЗ, в котором находились сотрудники сельхозпредприятия ООО «Афины Волга». Все они погибли на месте ДТП – до приезда скорой помощи.


ГУ МВД России по Волгоградской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В случае, если суд докажет вину водителя большегруза, ему грозит до 7 лет колонии.

Руководство ООО «Афины Волга» сообщило накануне о готовности выплатить семьям погибших сотрудников по 1 миллиону рублей. Кроме этого организация взяла на себя организацию похорон.

