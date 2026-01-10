Застрявшие в Саратове пассажиры рейса из Хургады в Волгоград пожаловались на голод





Пассажиры рейса Хургада-Волгоград, который в связи с непогодой сел в аэропорту Саратова, уже более 12 часов находятся на борту. Волгоградцы пожаловались на авиакомпанию, которая за это время не предоставила питание.

По словам пассажиров, на борту находятся семьи с маленькими детьми, однако людей отказываются выпускать из самолета. Экипаж также не предоставляет еду и воду бесплатно - напитки выдаются лишь за 1 доллар. Некоторым из находящихся в салоне самолета в связи с длительным ожиданием стало плохо.

Самолет из Египта вылетел еще 9 января в 22:50, а позднее был перенаправлен в аэропорт Саратова в 7:35 10 января. До сих пор волгоградцы остаются в воздушной гавани соседнего региона.

Тем временем, в волгоградском аэропорту 10 января снова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

