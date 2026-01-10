Росавиация вновь закрыла аэропорт Волгограда 10 января





В волгоградском аэропорту 10 января снова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, аэропорт сначала приостанавливал работу в 5:21. После четырехчасового перерыва, в 9:19, аэропорт возобновил свою работу.

Спустя час в ведомстве снова объявили об ограничениях для полетов в воздушной гавани Волгограда.

Из-за ограничений в аэропорту был отменен прилет воздушного судна из Москвы, запланированный на 10.30 мск 10 января. Второй отмененный рейс – на 11.05 «Победы», третий – на 13.55 «Аэрофлота».