Бочаров оценил новое здание поликлиники №16 на юге Волгограда





Сегодня, 10 января, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки посетил новое здание поликлиники №16 в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, новое помещение рассчитано на тысячу посещений в смену.

— Несмотря на все сложности современного периода развития на территории Волгоградской области планово и системно в соответствии с графиком реализуются задачи по созданию современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области. Это образцовая поликлиника — опорный объект поликлинического звена, обеспечен самыми современными оборудованием, программами реабилитации. Очень удачный проект: это совершенно другой уровень оказания медицинской помощи, — отметил глава региона.

Поликлиника №16 ранее обслуживала пациентов в здании, построенном в середине прошлого века, которое ни разу не ремонтировалось капитально и уже не отвечало современным требованиям. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в конце 2025-года строительство нового здание было завершено. Уже с 12 января здесь начнется прием первых пациентов по восьми направлениям.





Позднее здесь же появится межрайонное отделение третьего этапа амбулаторной медицинской реабилитации для обслуживания жителей Кировского и Красноармейского районов Волгограда, а также Светлоярского муниципального района, будет оказываться доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению части Красноармейского района.

Планируется, что специалистами будет оказываться помощь пациентам по 20 профилям: паллиативной медпомощи; оказание медуслуг по рентгенологии, клинической лабораторной диагностике, функциональной диагностике, эндоскопии; также созданы условия для проведения медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, медэкспертиз.

Кабинеты поликлиники оснащены компьютерным томографом, рентгенодиагностическим аппаратом, УЗИ-аппаратами, системами эндоскопической визуализации, электроэнцефалографами, электрокардиографами, реабилитационными тренажерами, оборудованием для клинико-диагностической лаборатории и многими другими. В штате нового объекта будут работать более 260 специалистов.

Фото: администрация Волгоградской области